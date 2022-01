Bankzitter van Standard ruikt zijn kansen: "Drie punten pakken tegen Anderlecht"

Damjan Pavlovic begint met Standard vol goede moed aan het nieuwe jaar. Volgens hem biedt het vervolg van de competitie heel wat mogelijkheden, zowel voor de ploeg als voor hemzelf.

Op 16 januari speelt Standard op bezoek bij Anderlecht de 22ste speeldag van de Jupiler Pro League. Voor Damjan Pavlovic zal zijn team helemaal klaar zijn.

"Iedereen is klaar om opnieuw te beginnen. We hopen op een goede start in 2022. We gaan naar Anderlecht om de drie punten te halen," vertelt Damjan Pavlovic aan La Dernière Heure.

Pavlovic ziet in het vertrek van Siquet naar Freiburg en door de afwezigheid van Collins Fai op de Afrika Cup de nodige speelkansen voor zichzelf op de rechtsback.

"Het vertrek van Hugo Siquet en de afwezigheid van Collins Fai geven mij de kans om mezelf op deze positie te laten zien. Ik ben een veelzijdige speler en ik probeer aan de verwachtingen te voldoen als de coach op me rekent."

Pavlovic speelde dit seizoen in de competitie nog maar 55 minuten mee met Standard. In de beker stond hij 136 minuten op het veld.