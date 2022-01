Inkijk in zijn karakter en penalty-incident bij Genk was geen primeur: zijn Deense roots vertelt heel wat over Onuachu

Paul Onuachu is nu al enkele jaren een belangrijke pion bij Genk. Het is het Deense voetbal dat hem voor het eerst geïntroduceerd heeft met hoe het er in Europa aan toegaat. In de zomer van 2012 ruilde Onuachu Nigeria voor Denemarken.

HLN trok naar de familie Larsen, het gezin dat Onuachu toen in huis nam. "In augustus zal het exact tien jaar geleden zijn dat we hem voor het eerst zagen", weet Bo Larsen exact. Van hem zul je enkel positieve woorden horen over de spits van KRC Genk. "Paul is heel openminded, beleefd en leergierig."

Tot aan bepaalde grens

In België kennen we vooral de voetballer Paul Onuachu. Larsen kent hem vooral als mens. "Paul is ook iemand die zelden boos wordt, hij kan heel veel hebben tot je aan een grens komt waar je niet overheen mag gaan. Ik heb hem in die tien jaar twee keer boos zien worden, om dezelfde reden."

Toeval of niet: het had telkens met voetbal te maken. "Op een bepaald moment maakte hij met Théo Bongonda ruzie om het nemen van een strafschop, wel bij Midtjylland is hem een keer exact hetzelfde overkomen. Voor het overige heb ik Paul zelden boos gezien, conflicten waren er amper."