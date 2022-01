Clement reageert na gelijkspel tegen Nantes: "Als we onze ideeën in hun hoofd krijgen, wordt het een mooi verhaal"

Philippe Clement debuteerde bij Monaco met een gelijkspel op het veld van FC Nantes. De nieuwbakken trainer van de Monegasken zag zijn ploeg domineren, maar niet tot scoren komen.

"Jullie weten dat ik nooit tevreden ben als we niet winnen, maar ik ben wel tevreden over de mentaliteit", zei hij bij Sporza. "We willen altijd winnen en dus moeten we winnaars creëren in de kleedkamer. Vandaag heb ik dat gezien. Ik besef dat we nog stappen moeten zetten, maar dat wist ik al. Dat is me verteld toen ik hier aankwam, dat we op dat punt nog moeten verbeteren."

Clement heeft een jonge, maar heel talentvolle groep onder zijn hoede. "Ik heb een gemotiveerde ploeg gezien, met veel talent. Ik ben ervan overtuigd dat we grootse dingen kunnen doen. De jongens hebben zin in dit verhaal, ze werken heel hard. Als we onze ideeën in hun hoofden kunnen krijgen, dan wordt het een mooi verhaal. Maar we zullen wat tijd nodig hebben om mijn ideeën te kunnen overbrengen."

Monaco verwacht wel dat Clement hen naar de top drie leidt. "Er is niet veel tijd, elke week is er een wedstrijd. Maar dat weet je als coach als je in een verhaal stapt zonder ruime voorbereiding."