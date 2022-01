'Rüdiger leek quasi zeker op weg naar Real Madrid, maar deze grootmacht wil Duitser overtuigen met énorm salaris'

PSG wil Antonio Rüdiger voor de neus van Real Madrid naar Parijs halen. De verdediger flirt dan wel al eventjes met de Spaanse grootmacht, maar uit Frankrijk komt een héél aantrekkelijk aanbod.

Antonio Rüdiger weigerde de voorbije maanden de contractvoorstellen van Chelsea FC. De Duitse verdediger kan op het einde van het seizoen gratis worden opgepikt op Stamford Bridge.

De voorbije maanden leek zijn bestemming vast te liggen: Real Madrid. Rüdiger had zelfs al een mondeling akkoord met De Koninklijke. Daar wil PSG een stokje voor steken.

Zeven miljoen euro... netto

Volgens de Franse media wil PSG Rüdiger overtuigen met centen. De Duitser kan in de Franse hoofdstad een nettosalaris van zeven miljoen euro opstrijken. En dat is aanzienlijk meer dan in Spanje.