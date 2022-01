Vertrek Harwood-Bellis komt Anderlecht niet echt slecht uit, jeugdproducten staan te trappelen

Vincent Kompany heeft - ondanks het vertrek van Taylor Harwood-Bellis - nog keuze genoeg in het departement centrale verdedigers. Verwacht wordt dat hij nu Hannes Delcroix met mondjesmaat terug kansen gaat geven.

Lissandro Magallan nam de laatste maanden de plaats in van Harwood-Bellis, die vandaag zijn medische testen aflegt bij Stoke City. Ietwat verrassend, maar Kompany argumenteerde dat Magallan beter paste bij Wesley Hoedt. De Argentijn wordt echter gehuurd van Ajax en het lijkt er niet op dat paars-wit geld gaat uitgeven om hem definitief over te nemen van de Amsterdammers, die eerder 15 miljoen voor hem betaalden.

Delcroix en Debast

Het is wel de bedoeling om Hannes Delcroix weer fit te krijgen en hem naast Hoedt te posteren. Maar dat zal nog niet meteen gebeuren, want Delcroix heeft vijf maanden niet kunnen voetballen na zijn knieblessure. Magallan zal waarschijnlijk dus nog een tijdje blijven staan.

Dat Anderlecht zich amper verzette tegen het vertrek van Harwood-Bellis heeft ook te maken met die andere jeugdspeler, Zeno Debast. Het 18-jarige jeugdproduct kreeg vorig seizoen enkele kansen, maar haalde dit seizoen enkel in de Conference League enkele keren de bank. In de competitie behoorde hij wel dikwijls tot de ruime kern, maar viel telkens af.

Ook nog Sadiki en Lissens

Een situatie die niet al te goed viel, ook al werd hem gezegd dat de beloften dit seizoen een heel belangrijk seizoen doormaken met het oog op 1B volgend seizoen. Door het vertrek van Harwood-Bellis schuift hij ook een rijtje op de hiërarchie. De eigen jeugdproducten vertegenwoordigen immers nog steeds het meeste kapitaal. Om maar even te schetsen: Debast is zonder al te veel ervaring volgens Transfermarkt al 800.000 euro waard...

Want er is ook nog Noah Sadiki, die in de oefenpot tegen Westerlo meer dan zijn streng trok. Hij werd opgeleid als middenvelder, maar door zijn fysieke présence kan hij ook als verdediger doorbreken. En dan hebben we het nog niet gehad over Lucas Lissens, die vorig seizoen ook bij de A-kern terecht kwam.