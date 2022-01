🎥 Lommel SK haalt nieuw Braziliaans goudhaantje binnen

Lommel SK heeft zich gevoelig versterkt met de Braziliaanse belofteinternational, Cauê Vinicius dos Santos, die overkomt van het Braziliaanse Grêmio Novorizontino.

Cauê Vinicius dos Santos tekende in Lommel een contract voor 5 seizoenen. De 19-jarige Braziliaan komt over van het Braziliaanse Grêmio dat hem dit seizoen verhuurde aan Corinthians. Daar kwam hij in 15 wedstrijden tweemaal tot scoren.

Dat hij kan voetballen laat Lommel SK zien via hun sociale mediakanalen. Daar hebben ze een korte compilatie verspreid van een aantal van zijn doelpunten.