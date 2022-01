Mignolet kan derde keer op rij beste doelman van België worden: "Hij is nu al een iconische keeper van Club Brugge"

Simon Mignolet kan morgen op de Gouden Schoen voor de derde keer op rij verkozen worden tot beste doelman van de competitie. Het sluitstuk van Club Brugge is nu al een icoon van blauw en zwart, zegt Dany Verlinden.

Mignolet zijn terugkeer naar België is een schot in de roos geworden voor Club. Hij schaart zich daarmee in het rijtje van iconische doelmannen als Birger Jensen, Dany Verlinden en Philippe Vande Walle. “Mignolet is momenteel één van de steunpilaren van Club. Hij is er misschien nog geen zes of zeven jaar, maar hij heeft wel al elk jaar een serieuze bijdrage geleverd en ook elke keer iets behaald" zegt Verlinden in HLN.

"Als dat in zo’n korte tijdspanne lukt, dan ga je bijna automatisch tot de grootste keepers uit de clubgeschiedenis horen en hij heeft nog tijd om er een aantal prijzen bij te doen. Vijf titels zoals ik destijds, dat is zeker nog mogelijk voor Mignolet”, zegt Verlinden.