Newcastle wil Fellaini terughalen uit China, ex-Rode Duivel heeft keuze te over

Marouane Fellaini rijpt als goede wijn. De voormalige Rode Duivel heeft net de dubbel gepakt met zijn Chinese club Shandong Taishan en heeft zijn contract ook verlengd tot 2025. Toch willen verschillende Europese clubs hem proberen terughalen.

Fellaini is een ster in China, maar volgens La Dernière Heure is Newcastle sterk geïnteresseerd om de 34-jarige middenvelder terug naar Engeland te halen. De nieuwe rijken van de Premier League hebben er ook het geld voor om hem te verleiden. Ze willen hem gebruiken om hun nieuwe ploeg op te bouwen.

Maar ook het Turkse Galatasaray en Besiktas hebben hun ogen op hem gericht. Daarnaast zijn er ook nog financieel interessante aanbiedingen uit Qatar en Dubai. Hij heeft dus de keuze, maar daarnaast voelt hij zich ook goed in China.