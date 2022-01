Christian Eriksen kan terugkeren bij zijn oude liefde

Christian Eriksen is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. De Deen en Internazionale gingen onlangs uit elkaar, waardoor hij een vrije speler is. Een oude liefde lijkt hem alvast in armen te sluiten.

Zo kan de middenvelder bijvoorbeeld terugkeren naar Odense BK, de Deense club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Technisch directeur Björn Wesström gaf meer uitleg aan BT, ook over de financiële kant van de zaak. Odense kan Eriksen namelijk niet zo veel bieden.

"Zijn keuze zal hij bepalen op basis van hoe hij denkt over hoe hij het beste kan terugkeren in de nationale ploeg. Als het Odense is, dan staan we klaar. Het zal geen probleem zijn", klinkt het Wesström vervolgt. "Het gaat niet om het geld dat we kunnen bieden. Hij weet wat hij kan krijgen en weet wat het salarisniveau is bij ons. Maar het gaat om andere zaken, zoals zijn familie en zijn toekomst", is hij duidelijk.

Tijdens het afgelopen Europees kampioenschap zakte Eriksen ineen in het duel tegen Finland. De middenvelder bleef roerloos liggen, maar kon gereanimeerd worden. Na onderzoeken kreeg hij defibrillator ingeplant. Daarmee mag je echter niet aantreden in de Serie A, en Eriksen stond op dat moment onder contract bij Internazionale.