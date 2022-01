Spaanse Supercup in Saudi-Arabië wordt niet door alle spelers op enthousiasme onthaald

Deze week spelen Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Athletic de Bilba een mini tornooi in Saudi-Arabië om te bepalen wie de Spaanse Supercup wint. Niet elke speler is hier blij mee.

De Spaanse bond sloot in 2019 een contract met de Saudische overheid om een final four met de beste twee clubs van de vorige competitie en de twee finalisten van de beker daar te houden. Inzet: de ‘Supercup’. De Golfstaat had er 120 miljoen euro voor drie edities voor over. In 2020 werd het toernooi voor het eerst gehouden, vorig jaar gebeurde dat vanwege corona in Andalusië.

Deze week is het King Fahd Stadion in de Saudische hoofdstad Riad weer het decor, 6000 kilometer weg van de Spaanse fans.

Verdediger Raúl García (35) van Athletic Bilbao is hier niet over te spreken “Voetbal is erg veranderd, want niemand denkt nog aan de fans. Het gaat alleen nog maar om het verdienen van geld en het binnenhalen van sponsors. We verliezen de basis van het voetbal uit het oog.”