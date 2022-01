Beerschot en Standard weten vandaag waar ze aan toe zijn: herspelen of forfaitnederlaag?

Deze namiddag komt het Disciplinair Comité van de KBVB samen om een beslissing te nemen over Standard-Beerschot, de match die niet gespeeld werd door een politiestaking in Luik. Moet de match alsnog gespeeld worden of krijgt Standard een forfaitnederlaag aan zijn broek gesmeerd?

Normaal gezien zou er al op 24 december uitspraak gedaan worden, maar Beerschot had toen zijn conclusies in het Nederlands ingediend. Standard vond dat niet kunnen en vroeg om die ook in het Frans in te dienen. Daarom mogen de advocaten vandaag pas pleiten.

Het standpunt van Beerschot is dat de lokale autoriteiten hebben beslist om de match niet te laten doorgaan. In het bondsreglement staat daarover dat er in dat geval een 0-3-forfaitnederlaag wordt uitgesproken. Standard betwist dat uiteraard. Wie haalt straks zijn gelijk?