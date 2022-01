Cristiano Ronaldo onder de indruk van Ralf Rangnick: "Heeft veel veranderd op korte tijd"

Eind 2021 kreeg Ralf Rangnick als interim-manager het roer in handen bij Manchester United. Flitsend was het voetbal sindsdien allerminst, maar toch is sterspeler Cristiano Ronaldo onder de indruk van de manier van werken van de nieuwe coach.

In gesprek met Sky Sports gaf Cristiano Ronaldo aan dat Ralf Rangnick nog wat tijd moet krijgen. "Maar sinds hij kwam, is er heel veel veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat hij op de goede weg is. Tegelijkertijd beseffen we dat het beter kan én moet. Het is aan ons om hard te werken en voor verandering te zorgen."

Halfweg de competitie is Manchester United pas terug te vinden op een teleurstellende zevende plaats. Niet meteen wat Cristiano Ronaldo in gedachte had, toen hij Juventus verliet voor Old Trafford. "Natuurlijk wil ik niet op plaats vijf, zes of zeven staan. Ik ben naar hier gekomen om te winnen en voor de prijzen mee te spelen."

"Zolang we hard blijven werken, komt het goed. Misschien zelfs nog dit seizoen. Iedereen beseft dat we nog niet op ons best voetballen, maar er heerste ook weinig rust binnen de club de voorbije maanden", besluit CR7, die sinds zijn terugkeer veertien keer raak trof in 21 officiële duels.