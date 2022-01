De Ketelaere en Lang snoepten elkaar veel punten af - Waarom Club Brugge de Gouden Schoen misliep

"Iedereen weet wie de beste voetballer is", zei Noa Lang gisterenavond als reactie op het missen van de Gouden Schoen. Dat de prijs niet naar Club Brugge ging was enigszins verrassend. Maar was dat wel zo?

't Is altijd makkelijker als er maar één binnen de ploeg er bovenuit steekt. Club Brugge had met Charles De Ketelaere en Noa Lang twee topfavorieten. Met 223 punten tegen 311 voor Onuachu had Lang nog alle kans om de grote Nigeriaan in te halen in de tweede ronde. Onuachu was de tweede helft van vorig seizoen heel sterk en leverde Genk nog bijna de dubbel op, maar zakte na de zomer wat weg.

Zijn tweede ronde bracht nog maar 22 punten op. Normaal gezien had Lang hem dus nog makkelijk kunnen inhalen. Met zes goals en tien assists in de competitie spraken zijn statistieken ook voor zich. Maar De Ketelaere, negen goals en zes assists, liet soortgelijke getallen noteren. Plus, hij is jong, Belg en één van de grote talenten voor de toekomst. Dat geeft hem toch een streepje voor.

Gedrag

De Ketelaere kreeg in de tweede ronde 227 punten en Lang amper 49. Dat heeft hem dus de Gouden Schoen gekost. De concurrentie binnen de eigen ploeg. Het grote verschil tussen de twee is echter niet alleen te verklaren door de prestaties van De Ketelaere, want Lang was minstens even belangrijk.

De Nederlandse aanvaller heeft het ook wat aan zichzelf te wijten. Zo goed als zeker hebben de stemgerechtigden ook zijn gedrag in rekening gebracht. De uitbarstingen en 'maniertjes' op het veld hebben hem geen deugd gedaan. Zou het hem de nodige 62 punten hebben opgeleverd als hij zich iets kalmer had gehouden? De kans zit er dik in.

Nu goed, Onuachu heeft er dit seizoen ook al 12 gescoord, maar zijn team presteert onder de verwachtingen. Dat heeft ook zijn invloed gehad. Dat Club Brugge geen nieuwe Gouden Schoen in zijn rangen heeft, deed pijn, want ze hadden er zich wel aan verwacht. Zeker omdat hun twee topfavorieten en ook Vanaken zich lieten zien in de Champions League. Maar ja, drie spelers in dezelfde ploeg die op ongeveer hetzelfde niveau acteren... Die pakken elkaar dus punten af.