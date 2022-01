Degryse over Gouden Schoen: "Had transfer verwacht, maar hij ongetwijfeld ook" en "Stinkende best gedaan"

Paul Onuachu won de Gouden Schoen op woensdagavond. Volgens Marc Degryse een meer dan terechte prijs.

"De voorsprong van Onuachu in de eerste ronde was blijkbaar voldoende. Je kan daar niks van wegnemen, vind ik. In het hele kalenderjaar 2021 heeft hij 34 goals gemaakt, met die tweede ronde die dan wat minder was", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Transfer

"Ik had een transfer in de zomer verwacht, hij ongetwijfeld ook. Maar hij bleef belangrijk voor zijn ploeg, met een voorbeeldige mentaliteit in een moeilijke periode. Hij heeft zijn kop niet laten hangen door die gemiste transfer, het verdient een dikke pluim hoe hij de knop heeft kunnen omdraaien."

"Hij heeft er zijn schouders weer onder gezet. De resultaten als ploeg volgden niet, maar Onuachu heeft wel zijn stinkende best gedaan."