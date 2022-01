Roberto Martinez laat zich uit over stage in Qatar

Wat gaat er gebeuren met de stage in maart in Qatar van de Rode Duivels? De huidige coronaregels zouden roet in het eten kunnen gooien.

"Het trainingskamp in Qatar lijkt ver weg. We kunnen ook niet langer wachten. De kans is klein dat we naar daar trekken", zegt de bondscoach aan VTM Nieuws. Duidelijkheid "Hopelijk is er binnen twee à drie weken meer duidelijkheid", aldus Martínez. Misschien wordt er uitgeweken naar een andere locatie. De komende weken mag meer duidelijkheid verwacht worden. Voorlopig is de kans op het trainingskamp in Qatar eerder klein.