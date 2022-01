Al maand zonder coach, sterkhouders naar uitgang en wenkende degradatiestrijd: de dip van het ambitieuze Lommel

Na een derde plaats vorig seizoen leek SK Lommel, geruggesteund door de kapitaalkrachtige City Football Group, klaar om dit seizoen mee te dingen naar de promotietickets. Iets voorbij halfweg competitie blijkt niets minder waar. De Noord-Limburgers houden in de stand enkel Virton achter zich.

Het seizoen begon dramatisch voor Lommel. T1 Liam Manning, die na een aarzelende start vorig seizoen fraaie dingen liet zien aan de Gestelsedijk, werd amper vijf dagen voor de start van de competitie weggeplukt door MK Dons. Assistent-coach Peter van der Veen (49) kreeg van het Lommelse bestuur de kans om zich te bewijzen als T1.

Onder de Nederlander begon Lommel aardig aan het seizoen, maar vanaf oktober gingen de resultaten en het spelpeil de dieperik in. Groen-wit kon amper een van zijn laatste tien competitiewedstrijden winnen. Het zakte intussen weg naar plaats zeven, met twee punten meer dan hekkensluiter Virton. In plaats van een strijd voor promotie lijkt het ambiteuze Lommel af te stevenen op een bikkelharde degradatiestrijd. Volgende week vrijdag (21 januari) wacht alweer een belangrijke wedstrijd op het veld van RWDM. Toch liggen de kaarten er op dit moment allesbehalve gunstig bij voor de Noord-Limburgers.

Maand zonder coach

Op dertien december hield Peter van der Veen het voor bekeken als T1. Sindsdien is Lommel naarstig op zoek naar een opvolger. Buitenlandse pistes passeerden de revue, maar ook de namen van Timmy Simons en Stijn Vreven circuleerden al in het Soevereinstadion. Het Belang van Limburg liet weten dat eind deze week de nieuwe T1 zou worden voorgesteld. Wat maakt dat de voorbereidingstijd op het duel tegen RWDM hoe dan ook kort zal zijn.

Corona

Ook Lommel ontsnapt niet aan de besmettelijke omikronvariant. Bij de herneming beschikte interim-coach Luiz Ferreira slechts over een handvol spelers. Beetje bij beetje keren de jongens terug uit quarantaine. Van een optimale herstart is dus ook op het veld geen sprake.

Sterkhouders naar exit

Het heeft er alle schijn van dat Arno Verschueren zijn carrière voortzet in Nederland, meer bepaald bij Sparta Rotterdam. Op de officiële communicatie is het nog wachten. De 24-jarige voormalige jeugdinternational is een van de dragende krachten van dit Lommel. De aanjager op het groen-witte middenveld speelde nagenoeg alles in de competitie en kan met drie doelpunten en vier assists aardige statistieken voorleggen.

Nog volgens HBVL mag ook Kevin Kis (31), een van de weinige jongens met ervaring, tijdens de wintermercato al vertrekken. Centrale verdedediger Laurent Lemoine (23) heeft het stilaan gezien bij Lommel. De ex-speler van KV Mechelen zou maar wat graag opnieuw aan de slag gaan in 1A. Dat maakt drie Belgische spelers die de competitie en het klappen van de zweep kennen. Dat is veel, zeker voor de club die Lommel op dit moment is.

Ook aan inkomende zijde bewoog er al een en ander bij SK Lommel, dat zich meer en meer profileert als opleidingsclub. Zo trok de ploeg met Alonso Martinez (23, winger) en Caue Vinicius Dos Santos (19, spits) weer twee exotische talenten aan. Dat de Braziliaan en de Costa Ricaan over de nodige kwaliteiten beschikken, staat buiten kijf. Maar kunnen zij een ploeg op sleeptouw nemen in een zespuntenmatch tegen pakweg Virton? Het zal de komende maanden moeten blijken.

Stand G P W G V G = Vorm 1. Westerlo 15 34 10 4 1 30-14 16 G W W W G 2. Waasland-Beveren 16 24 7 3 6 29-24 5 V W V W G 3. RWDM 15 23 6 5 4 24-23 1 G W G W W 4. SK Deinze 16 21 4 9 3 27-25 2 G G W V G 5. Moeskroen 16 19 5 4 7 22-28 -6 W W V W G 6. Lierse Kempenzonen 16 18 4 6 6 29-31 -2 V V G G V 7. Lommel SK 16 16 4 4 8 25-28 -3 G V G V G 8. Virton 16 14 3 5 8 15-28 -13 V V V G G

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 ▶ Ontdek hier wanneer we onze volgende wedstrijden spelen. 🗓Het is voorlopig nog afwachten wanneer het publiek mag terugkeren in de stadions. #Greenspirit Lommel SK (@LommelSKOff) January 12, 2022