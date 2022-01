Coronavirus heeft nu ook Eupen stevig te pakken: 16 besmettingen, match tegen Cercle Brugge gaat waarschijnlijk niet door

Het coronavirus gaat goed rond in de Jupiler Pro League en ook bij Eupen is het virus nu binnengedrongen. Zo hebben 16 mensen binnen de club positief getest. De kans dat de wedstrijd van dit weekend tegen Cercle Brugge doorgaat, is klein.

Met Zulte Waregem - KV Oostende is al één wedstrijd van komend weekend afgelast en de kans is groot dat er nog twee wedstrijden gaan bijkomen. Zo zal ook OHL - KV Mechelen meer dan waarschijnlijk niet doorgaan. Deze ochtend raakte dan weer het nieuws bekend dat het virus ook rondgaat in Eupen. Zo hebben 16 mensen binnen de club, waaronder 14 spelers en de trainer, positief getest. Eupen neemt het dit weekend normaal op tegen Cercle Brugge, maar er is al om uitstel gevraagd.