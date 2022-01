Malinwa neemt drastisch besluit en weigert match tegen OHL te spelen, (wellicht) ten koste van forfaitnederlaag

Het Nieuwsblad weet dat KV Mechelen zaterdag de verplaatsing naar OHL niet zal maken. Malinwa vroeg uitstel bij de Pro League, doordat het onder meer twee doelmannen moest missen door corona. De kalendercommissie veegde het verzoek van KV Mechelen van tafel.

Dat schoot bij KV Mechelen in het verkeerde keelgat. Malinwa liet vrijdagavond weten dat de club in beraad zou gaan of ze de verplaatsing naar OHL zouden maken. Dat kon u HIER lezen.

OHL – KVM niet uitgesteld 👉 https://t.co/ewetjJk2bK



De kalendercommissie oordeelt dat de vraag tot uitstel van Malinwa ongegrond is.

De club gaat in beraad of ze de afreis naar Leuven zal maken.#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) January 14, 2022

Na dat beraad tussen bestuurders, spelers en staff is beslist dat KV Mechelen niet zal spelen in Leuven. Het logische gevolg daarvan is in principe dan ook een forfaitnederlaag voor Malinwa.

Het Nieuwsblad laat weten dat de spelersgroep en staff beslisten in overleg met de directie om een duidelijk statement te maken.