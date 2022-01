Boze Defour na beslissing Pro League: "Schrijnend dat zij niet aan de gezondheid van onze spelers denken"

Assistent-trainer Steven Defour staat volledig achter de beslissing van zijn club om niet te spelen tegen OH Leuven. Defour benadrukte meermaals dat de gezondheid van de spelers prioriteit geniet, zelfs als dat een forfaitnederlaag betekent.

Bij KV Mechelen zijn ze absoluut niet te spreken over de gang van zaken. "Wij staan volledig in ons recht. We voldeden aan het protocol, maar de Pro League denkt daar anders over", zegt hij bij VTM Nieuws. "Het is schrijnend dat ze niet denken aan de gezondheid van de spelers. We zagen het deze week nog bij Alphonso Davies van Bayern München, die een hartprobleem heeft door corona. Dat willen wij onze spelers niet aandoen. Wij hebben ook nog verschillende spelers die recupereren na een besmetting en het moeilijk hebben. Wij willen hun gezondheid niet in gevaar brengen. Misschien moeten anderen dat ook eens doen."

KVM had ook spelers kunnen oproepen van bij de beloften. "Wij worden gepakt omdat we jongeren kansen geven in onze A-kern en dat die dan niet als A-kernspelers beschouwd worden. Met onze beloften spelen? Misschien steken we dan andere spelers aan of spelers van de andere ploeg."