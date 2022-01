OFFICIEEL: ex-speler Racing Genk gaat bij OSC Lille aan de slag

Frans landskampioen OSC Lille zocht een vervanger voor Jonathan Ikoné, die voor 15 miljoen naar Fiorentina vertrok. De Noord-Fransen haalden met Edon Zhegrova een oude bekende aan boord.

Lille plukt Edon Zhegrova (22) voor zeven miljoen weg bij FC Basel. De Kosovaarse international ondertekende in Rijsel een contract tot juni 2026. Dit seizoen was Zhegrova goed voor vier doelpunten in vijftien wedstrijden bij Basel.

Van 2017 tot 2018 speelde de winger 27 officiële wedstrijden in het shirt van Racing Genk. Basel huurde Zhegrova anderhalf seizoen om hem vervolgens in 2020 definitief over te nemen voor drie miljoen. Anderhalf seizoen later boeken de Zwitsers een mooie winst op de Kosovaarse dribbelkont, die in ons land ook actief was bij Standard en STVV.