Racing Genk laat niet alles in zijn stadiondossier zien, maar blijft wel in Cegeka Arena

Racing Genk heeft grote plannen voor de diverse ploegen die de club in competitie blijft. Het orgelpunt moet echter de verbouwing van het eigen stadion worden.

De bedoeling is één groot dorp te bouwen. “Een gloednieuw trainingscentrum, een stadion met 4000 plaatsen aan de jeugdacademie en uiteindelijk uitbreidingsplannen voor de Cegeka Arena zelf”, licht TV Limburg de plannen toe.

Supporters konden vandaag een eerste keer de plannen van de club bekijken. “In een eerste fase zullen we een nieuw trainingscentrum bouwen. In fase twee zullen we vervolgens enkele tribunes rond het eerste jeugdveld bouwen, daar kunnen de beloften - hopelijk in 1B - en de Ladies hun wedstrijden spelen”, vertelt stadiondirecteur Kobe Schepers.

Volgens Schepers is het grootste nieuws dat Genk in hetzelfde stadion zal blijven. Wat er allemaal verandert, dat moet nog beslist worden.