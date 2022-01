Sociale media OHL laten zien dat de thuisploeg er wel is: "Welkom Malinwa" en "We've arrived"

Aan Den Dreef hadden ze de match tegen KV Mechelen vooraf tot in de puntjes voorbereid. OHL kwam wel naar het stadion afgezakt, want de match is niet officieel afgelast.

OHL ging naar het stadion zoals de regels het voorschreven, want de match is niet officieel afgelast. Op sociale media lieten ze duidelijk zien dat zij wel degelijk wilden spelen. Die regels hé... © OHL © OHL





