Tottenham reageert boos op uitstel van match tegen Arsenal: "Zelf uit de Conference League gezet"

Bij Tottenham kunnen ze niet lachen met de wedstrijd tegen Arsenal die uitgesteld werd op vraag van de Gunners.

De Londense derby van zondag tussen Tottenham en Arsenal gaat niet door. Dat raakte vandaag bekend en gebeurde op vraag van Arsenal. De club zei dat ze door corona, blessures en spelers op de Afrika Cup niet aan de vereiste 13 veldspelers en een doelman geraken.

Tottenham begrijpt niet dat het verzoek van Arsenal goedgekeurd werd door de Premier League. “Zelf werden we uit de Conference League gezet nadat we een wedstrijd niet speelden door een groot aantal coronagevallen. Ons daaropvolgend competitieduel werd door de Premier League ook enkel uitgesteld omdat ook tegenstander Leicester een aanvraag indiende”, laat de club weten.

“De oorspronkelijke intentie van de maatregel om wedstrijden te kunnen uitstellen, was om clubs die met een corona-uitbraak kampten rust te gunnen. We geloven niet dat dit in deze zaak het geval is.”