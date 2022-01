Wesley Hoedt vol vertrouwen naar Clasico? "Titelkandidaat? Waarom niet!? We kunnen zeker een gooi doen naar de titel"

Na een aarzelende start heeft Wesley Hoedt zich opgewerkt als de rots in de branding van de paars-witte defensie. De Nederlander spreekt in Het Laatste Nieuws zijn torenhoge ambities uit.

"Waarom zouden we geen titelkandidaat zijn", vraagt Hoedt zich luidop af. "We hebben een zestal uistekende weken achter de rug, jammer dat de winterstop ertussen kwam. Akkoord, we hebben nog een lange weg voor de boeg en we staan negen punten achter op Union."

"Toch mogen we uitspreken dat we voor het hoogst haalbare gaan. Er zit ontzettend veel kwaliteit in deze groep en je merkt dat de groep ook steeds hechter wordt. Bovendien zijn we in de eerste ronde ook geen enkele keer weggespeeld. Dus ja, dat geeft aan dat we een gooi kunnen doen naar de titel", aldus de voormalige Nederlandse international.

Hoedt geeft aan dat Europees voetbal volgend seizoen een must is voor paars-wit. "Of ik anders vertrek? Weet je, ik heb al heel wat gezien van Europa en ik blijf zeker ambitieus. Ik zit gewoon erg goed bij Anderlecht. Ik mis die Europese avonden enorm. Hoe geweldig moet het zijn om Anderlecht, samen met Kompany, terug te brengen naar de gloriejaren?"