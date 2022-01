Tranfergekte op de Freethiel: nu ook ex-sterkhouder Seraing naar Waasland-Beveren

Seraing nam afgelopen zomer afscheid van Abdel Al Badaoui, die naar Alcorcon in de Spaanse tweede klasse trok. Maar de aanvallende middenvelder is intussen al terug in België. Niet toevallig bij Waasland-Beveren, waar hij Jordi Condom terugvindt.

Condom was nog de trainer van Badaoui bij Seraing, maar is nu technisch directeur op de Freethiel. Na zes maanden bij Alcorcon huurt Waasland-Beveren de middenvelder tot het einde van het seizoen. De twee clubs hebben ook dezelfde investeerder, Bolt Football Holdings. Wat het natuurlijk wat makkelijker maakt. Waasland-Beveren haalt dus na Gillet en Balde een derde versterking om de terugkeer naar 1A mogelijk te maken. Welkom op de Freethiel, Abdel Al Badaoui! 💛💙🦁 #wearebeveren

🇲🇦 Marokkaan

⚽ Aanvallende middenvelder / Vleugelspeler

👉 Meer info: https://t.co/C4oEMbRZKz pic.twitter.com/XRSyFE8Wcq — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) January 15, 2022