Doku schittert mee bij Stade Rennais, dat met 6-0 wint van mak Bordeaux

De strijd om de Champions League-plaatsen is volop ingezet in Frankrijk. Ook het Stade Rennais van Jérémy Doku doet helemaal mee.

Om de ambities nog wat kracht bij te zetten moest er zondagnamiddag gewonnen worden van Bordeaux. Ooit nog een topploeg, nu pas op de voorlaatste plaats in de Franse Ligue 1.

In de eerste helft spaarde de thuisploeg de bezoekers nog, bij de rust stond het 2-0 via doelpunten van Terrier en Bourigeaud. Na de rust en een rode kaart voor Bordeaux, kon Rennes de vrijgekomen ruimte helemaal afstraffen.

In het laatste halfuur wist Renners nog 4x te scoren waarbij Doku goed was voor één assist. Na zijn knieblessure en trage comeback, lijkt Doku nu opnieuw vertrokken te zijn in Frankrijk. Zijn statistieken van de wedstrijd tegen Bordeaux spraken alleszins voor zich: