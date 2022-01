Gambia van Tom Saintfliet sleept in 90e minuut puntje uit de brand tegen Mali en is zo goed als door

De Belgische bondscoach Tom Saintfliet lijkt op weg te zijn om opnieuw voetbalgeschiedenis te schrijven met een Afrikaans land. Nadat Gambia met 0-1 won in de eerste poulematch op de Africa Cup, werd er tegen Mali 1-1 gelijkgespeeld. Kwalificatie voor de volgende ronde is zo zeer dichtbij.

Gambia is het laagst gerangschikte land op de FIFA-ranking dat kwalificatie heeft kunnen versieren voor het EK. Het staat pas op de 150e plaats en 46e van alle Afrikaanse ploegen terwijl er 24 deelnemen. Ter vergelijking: de Faroer staat op de 46e plek als we alleen de UEFA-landen tellen.

Tom Saintfliet koos met Omar Colley (foto, ex-Genk), Sulayman Marreh (AA Gent), Ablie Jallow (Seraing) en Muhammed Badammosi voor heel wat bekende namen in zijn basisopstelling. Mali rekende vooral op Moussa Djenepo (ex-Standard) en Yves Bissouma (Brighton & Hove Albion).

Net zoals bij veel andere wedstrijden in de Africa Cup, bleef het ook tussen Gambia en Mali lange tijd 0-0. Ibrahima Kone scoorde in de 79e minuut vanop de stip en bracht Mali op voorsprong. In de 90e minuut maakte Musa Barrow echter de gelijkmaker.

Mali en Gambia staan zo samen aan de leiding in de groep met 4/6. Gambia heeft nog een groepswedstrijd tegen Tunesië tegoed terwijl Mali nog tegen Mauritius moet. Maar zelfs als zouden Mali en Tunesië nog over Gambia springen in het klassement, is de kans groot dat Saintfliet mag proeven van de volgende ronde op de Africa Cup. Naast de 2e besten van elke groep gaan ook de 4 beste derdes mee terwijl er slechts 6 groepen zijn.