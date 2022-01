OFFICIEEL Rafael Benitez ontslagen als coach van Everton

Rafael Benitez is niet langer de coach van Everton. Hij werd vandaag aan de kant geschoven bij de Engelse club.

“Everton Football Club kan het vertrek van Rafael Benitez als manager van het eerste elftal bevestigen”, laat de club op sociale media weten. Hij coachte amper 19 wedstrijden in de Premier League bij Everton.

Benitez, die in juni 2021 bij Everton in dienst trad als opvolger van Carlo Ancelotti, heeft de club met onmiddellijke ingang verlaten. De druppel was de nederlaag van zaterdag tegen Norwich met 2-1.

“Een update over een permanente vervanger zal te zijner tijd bekend worden gemaakt”, laat Everton nog weten. De fans van Everton schreeuwden al een tijdje voor het ontslag van Benitez en krijgen nu eindelijk hun gedacht.

Benitez is de zevende trainer in de Premier League die dit seizoen ontslagen wordt.