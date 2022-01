Barcelona overweegt speler waar ze 140 miljoen voor betaalden voor de rest van het seizoen in de tribune te zetten

In 2017 - toen de sky nog de limit was - betaalde Barcelona zo'n slordige 140 miljoen euro aan Borussia Dortmund om Ousmane Dembélé binnen te halen. Intussen is hij nog zo'n 30 miljoen waard en wil hij zijn aflopend contract niet verlengen. En de Catalanen zijn er dan ook klaar mee...

Barcelona heeft Dembélé al verschillende voorstellen gedaan, maar hij wees die telkens van de hand. Barça is niet van plan om nog een poging te ondernemen en heeft zijn voorstel zelfs ingetrokken. De Franse aanvaller zijn contract loopt deze zomer af en volgens Sport willen ze hem nu ook kwijt. Daarom hebben ze zijn gelimiteerde afkoopsom van 500 miljoen ook verlaagd omdat ze er nu nog geld van willen vangen. Indien hij niet vertrekt, overweegt Barcelona hem voor de rest van het seizoen op de tribune te zetten. Dat zou betekenen dat hij in de verloren match tegen Real Madrid in de halve finale van de Spaanse Supercup zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft. Ze vinden dat hij te weinig respect toont voor de club.