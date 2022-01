Izquierdo vecht met één doel voor ogen: "Stel je voor dat ik die knieblessure destijds niet had opgelopen"

De terugkeer van José Izquierdo naar Club Brugge is geen succes te noemen. De Colombiaan verzamelde speelminuten in amper vier wedstrijden. Maar hij blijft héél strijdvaardig.

“Stel je voor dat ik die knieblessure destijds niet had opgelopen”, blaast José Izquierdo in Het Laatste Nieuws. “Ik was héél goed bezig bij Brighton & Hove Albion, maar dan… Al ben ik de hoop nog niet verloren.”

Joske is vastberaden om zijn oude niveau opnieuw te halen. “Anders lag ik nu in Colombia in het zonnetje. Ik wil me opnieuw voetballer voelen én belangrijk zijn voor de ploeg. Daarvoor werk ik iedere dag keihard.”