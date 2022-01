'Premier League-club biedt Christian Eriksen contract voor zes maanden aan'

De wegen van Inter en Christian Eriksen scheidden onlangs onherroepelijk nadat een defibrillator werd ingepland bij de Deense middenvelder, na zijn hartaanval op het EK. Eriksen onderhoudt in Zwitserland de conditie, maar zou volgens The Athletic weldra te zien kunnen zijn in de Premier League

Zo zou Brentford een contractvoorstel van zes maanden hebben gedaan aan Christian Eriksen (29). Als vrije speler kan de Deen gratis aansluiten. In een interview gaf Christian Eriksen onlangs te kennen dat het zijn droom was om op het WK in Qatar te staan. Eriksen kent de Premier League alvast als zijn broekzak. Van 2013 tot 2020 stond hij onder contract bij Tottenham Hotspur. Promovendus Brentford staat voorlopig op de veertiende plaats in de Premier League, tien punten boven de degradatiestreep.