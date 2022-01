Rafael Benitez komt terug op ontslag bij Everton: "Steeds minder geduld"

Zondag werd Rafael Benitez de laan uitgestuurd als coach van Everton. Hij was pas sinds deze zomer trainer van de club.

Benitez volgde afgelopen zomer Carlo Ancelotti op bij Everton. Die vertrok toen richting Real Madrid. Ondertussen geraakte Everton slechts op een zestiende plaats.

“We wisten allemaal dat het niet makkelijk zou worden en dat we voor een grote uitdaging stonden, zowel emotioneel als sportief”, schrijft Benitez op zijn website. “Vanwege mijn liefde voor deze stad, voor Merseyside en haar mensen ben ik deze uitdaging aangegaan, maar pas als je binnen bent, besef je de omvang van de taak.”

“Vanaf de eerste dag werkten mijn medewerkers en ik zoals we altijd doen, met volledige toewijding, we moesten niet alleen resultaten boeken, maar ook de harten van mensen veroveren. De financiële situatie en de blessures maakten het nog moeilijker.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we met de terugkeer van alle geblesseerde spelers en met de komst van de nieuwe aanwinstenbeter konden presteren. De weg naar succes is niet makkelijk en helaas, tegenwoordig wordt er in het voetbal gezocht naar onmiddellijke resultaten en is er steeds minder geduld.”