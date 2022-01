Wie moet zijn plaatsje bij Club Brugge afstaan aan Noa Lang? "We zullen zien"

Club Brugge won zijn eerste partij onder de nieuwe trainer gemakkelijk van STVV. Volgende week is Noa Lang er opnieuw bij.

Schreuder deed de nodige aanpassingen bij Club Brugge. Hij moest in zijn opstelling geen rekening houden met Noa Lang, die geschorst was.

Volgend weekend is hij er wel weer bij en is het uitkijken wie plaats moet maken voor Lang. Wellicht wordt dat Bas Dost, want Lang is enkel als spits in te passen in het systeem van Schreuder.

Al kan het ook Mats Rits worden, maar dan moet Vanaken meer naar achteren gaan spelen. Schreuder laat alvast nog niet in zijn kaarten kijken en reageert met “We zullen zien”.

Voor hetzelfde geld komt hij tegen Standard met een totaal andere opstelling waarin verschillende aanpassingen gebeuren.