Aanduidingen: Lardot moet Standard - Club Brugge in goede banen leiden, Verboomen fluit Union - Genk

De Belgische voetbalbond kwam zonet naar buiten met de scheidsrechters aanduidingen voor speeldag 23 van de Jupiler Pro League. De topper tussen Union en Genk zal in goede banen geleid worden door Nathan Verboomen. De kraker tussen Standard en Club Brugge zal gefloten worden door Jonathan Lardot. Jasper Vergootte krijgt de wedstrijd Charleroi - Gent, een cruciale match in de aanloop naar de play-offs.

Jan Boterberg zal KV Mechelen - Anderlecht fluiten, Alexandre Boucaut leidt Cercle Brugge - Zulte Waregem, Kevin Van Damme zal de wedstrijd Beerschot - Oud-Heverlee Leuven fluiten, STVV - Seraing wordt gefloten door Arthur Denil, Erik Lambrechts leidt de wedstrijd tussen Kortrijk en Eupen en Bert Put moet de wedstrijd Oostende - Antwerp in goede banen leiden.

