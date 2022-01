Chinese interesse voor Bakkali, is Anderlecht binnenkort van zwaar contract af?

Zakaria Bakkali speelt momenteel bij het derde elftal van Anderlecht, maar geniet interesse uit China.

Dat Zakaria Bakkali zijn toekomst niet bij Anderlecht ligt, was al lang duidelijk. De 25-jarige voormalige Rode Duivel speelt al sinds de zomer van 2018 bij paars-wit, maar stond slechts 28 keer tussen de lijnen. Dit seizoen zakte hij zelfs af naar het derde elftal.

Bakkali heeft nog een contract lopen bij Anderlecht tot deze zomer, maar is nog steeds een van de grootverdieners. Ondanks dat hij in het C-elftal zit, verdient Bakkali ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar. Pieter-Jan Calcoen van HLN meldde op zijn Twitter dat de Belgische flankaanvaller interesse zou genieten uit China. Bij Anderlecht zijn ze hem graag deze winter nog kwijt.