Dante Brogno verlaat Francs Borains!

Dante Brogno en Francs Borains maakten een einde aan hun samenwerking. De coach, die met de club wist door te stromen naar Eerste Nationale, verlaat de club om persoonlijke redenen. Steve Pischedda en Bruno Leclercq, die al deel uitmaakten van de staf, staan ​​nu tot het einde van het seizoen aan het hoofd van het eerste elftal.

"We hebben lange gesprekken gehad met Dante Brogno en zijn overeengekomen om een ​​punt achter onze samenwerking te zetten. Het is geen sportieve keuze, maar het is een privé-aangelegenheid. Het is geen prettig moment aangezien we samen op deze manier wilden verderwerken. We hadden echt een langetermijnovereenkomst. Maar er zijn dingen die vóór voetbal komen, zoals welzijn en het gezin", verklaarde Georges-Louis Bouchez op een persconferentie voordat hij zijn voormalige coach bedankte. "Ik wil Dante bedanken voor alles wat hij voor de club heeft gedaan. Het is dankzij hem dat we in Eerste Nationale staan. Hij heeft de club weten te stabiliseren. Naast de sportieve bijdrage bracht hij roem door zich bij ons aan te sluiten. Natuurlijk moet ook het menselijke aspect worden benadrukt. Ik heb prettig met hem samengewerkt", besluit de voorzitter van Francs Borains.