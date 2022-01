Paul Pogba terug na hamstringblessure: "Hij liet zien wat een buitengewone speler hij zou kunnen zijn"

Ralf Rangnick bevestigde dat Paul Pogba gisteren voor het eerst meetrainde met de groep na zijn hamstringblessure.

Manchester United moet het al sinds begin november doen zonder Paul Pogba. Op 24 oktober speelde hij zijn laatste minuten in de competitie en op 2 november zijn laatste minuten in de Champions League. Hij liep een hamstringblessure op en miste zo al tien wedstrijden in de competitie. Trainer Ralf Rangnick bevestigde wel dat Pogba gisteren voor het eerst meetrainde met de groep, en dat ging al heel goed.

"Paul Pogba had gisteren zijn eerste trainingsdag met de hele groep en hij liet zien wat een buitengewone speler hij zou kunnen zijn", zei de trainer van Manchester United op de persconferentie. Het is wel nog even wachten voordat de Fransman weer minuten zal maken: "Pogba zal echter in geen van beide wedstrijden van deze week beschikbaar zijn voor selectie. Na de interlandbreak, voor de bekerwedstrijd tegen Middlesbrough, en de uitwedstrijd tegen Burnley, denk ik wel dat hij een optie kan zijn", besloot Rangnick.