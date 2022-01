Spelersmakelaar ziet weinig cultuurverandering sinds 'Operatie Zero': "Er is meer spijt dat ze betrapt zijn dan schuldbesef"

Spelersmakelaar Stijn Francis heeft in de podcast De Tribune zijn kijk gegeven op de huidge gebeurtenissen in het Belgisch voetbal. Hij ziet weinig cultuurverandering in het Belgische voetbalsysteem.

"Ik heb momenteel de indruk dat mensen die iets op hun kerfstok hebben veeleer spijt hebben van het feit dat ze betrapt zijn, dan van het feit dat ze iets hebben misdaan", zegt Francis in De Tribune. "Dat frustreert me. Er is geen schuldbesef." Er zijn initiatieven genomen, maar die gaan het allemaal niet oplossen. "Makelaars staan nu voor een gigantische administratie en clubs kijken er veel strenger op toe, maar de cultuur van ons kent ons en immorele praktijken om transfers of mensen naar hun hand te zetten, daar is niets aan veranderd." Zo is Mogi Bayat nog steeds heel actief. Al vindt Francis dat wel terecht omdat hij nog niet veroordeeld werd. "Dat hij zijn meest succesvolle jaren net na Operatie Zero heeft gehad, daar stel ik me wel vragen bij." Maar het zijn niet alleen de verdachte makelaars, ook in de bestuurstop van de clubs zitten mensen die aan het systeem meewerkten. Ook binnen de Pro League. "Alleen al voor de perceptie zou het beter zijn dat er een objectief iemand aan het hoofd komt."