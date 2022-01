Ilombe Mboyo opnieuw in slechte papieren: aanvaller KAA Gent opgepakt voor huishoudelijk geweld

Ilombe Mboyo heeft opnieuw van zich laten horen. De aanvaller van KAA Gent zou de voorbije zaterdag namelijk opgepakt zijn door de politie voor huishoudelijk geweld. Hij verbleef één nacht in de cel.

Ilombe Mboyo heeft in het verleden al wel wat fouten gemaakt, maar hij lijkt er niet uit te leren. Zo is hij de voorbije zaterdag opnieuw opgepakt door de politie. De reden zou volgens La Dernière Heure huishoudelijk geweld geweest zijn.

Zo was Mboyo daar met een vrouw en bij de vrouw waren er sporen van geweld in de hals. Ilombe Mboyo werd uiteindelijk opgepakt en verbleef volgens Het Laatste Nieuws één nacht in de cel. Daarna werd de aanvaller van KAA Gent voorgeleid.