Advocaat van Marc Coucke reageert op de arrestatie van Herman Van Holsbeeck

Herman Van Holsbeeck is deze week opgepakt door het gerecht. Het onderzoek kadert in malafide transfers en de overname van Anderlecht. De zaakwaarnemer van Marc Coucke reageert nu voor het eerst hierop.

Via zijn advocaat Walter Van Steenbrugge heeft de hoofdaandeelhouder nu een eerste keer gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen. "Het is duidelijk geworden dat Coucke zwaar benadeeld is bij die aandelenoverdracht", klinkt het bij VTM Nieuws. "Dat is heel zuur, want meneer Coucke heeft te veel betaald voor de aandelen. Wat er met dat geld is gebeurd moet het onderzoek verder aanwijzen. Maar er zijn duidelijk indicaties van malversaties waar meneer Coucke niets van wist. "



Naar verluidt zou Coucke in totaal voor zo'n 5 miljoen euro in het zak zijn gezet. Dat bedrag kan Van Steenbrugge niet bevestigen, maar er werd wel al snel duidelijk dat er één en ander niet klopte aan de verkoop van de club. "Er zijn veel lijken uit de kast gevallen. Hij heeft moeten ontdekken dat er bedrog in het spel was. Dat moet nu uitgeklaard worden. Uiteraard wil Coucke zijn geld terug. Dat is maar normaal na dergelijke zaken die niet door de beugel kunnen", aldus de raadsman.