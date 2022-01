Birger Verstraete geeft zijn ongezouten mening over Didier Lamkel Zé

Toen Lamkel Zé tijdens de zomermercato een uitleenbeurt richting Slovakije maakte, dacht men eindelijk van het probleem af te zijn.

Birger Verstraete gelooft in het vernieuwde Antwerp. “Ik geloof trouwens heel fel dat je prijzen pakt dankzij een goede groepssfeer”, vertelt hij aan GVA. “Sinds ik hier in de zomer van 2020 toekwam, was die nooit zo goed. Er zijn geen jongens meer die amok maken of de aandacht naar zich toetrekken.”

Daarmee doelt hij duidelijk in de richting van Didier Lamkel Zé. “Zijn vertrek is het beste wat ons kon overkomen, los van zijn fantastische voetballende kwaliteiten. Die wogen niet op tegen zijn attitude op het veld en in de kleedkamer. Didier voelde zich te goed voor Antwerp, maar in het mooie Slowakije is het ook niet gelukt.”

Maar nu is hij terug na het opzeggen van zijn huurovereenkomst. “Ik stelde vast dat hij hier deze week plots weer stond. Voorts steek ik er geen energie meer in, omdat ik voel dat er zonder hem een geweldige groepsdynamiek is ontstaan.”