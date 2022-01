Analist rechtuit over Beerschot: "Zelfs slechter dan onder Peter Maes"

OHL, Seraing en Zulte Waregem zijn de volgende tegenstanders van Beerschot. Het moet nu dan ook gaan gebeuren.

Beerschot staat voor drie heel belangrijke wedstrijden. “Als Beerschot er in dit drieluik niet in slaagt om minstens 5 op 9 te pakken, dan is het voorbij”, zegt analist Mo Messoudi aan Gazet van Antwerpen.

“Mathematisch zal het misschien nog wel kunnen als het nu misloopt. Maar de veer zal dan definitief gebroken zijn. Beerschot moet vooral het rechtstreeks duel tegen Seraing zien te winnen.”

Messoudi zag met de komst van Javier Torrente een kleine opflakkering met de 7 op 9 tegen Seraing, Kortrijk en Genk. “Maar nadien was het voetbal even slecht, misschien zelfs slechter dan onder Peter Maes. Er is niemand die uit het niets een goal kan maken en de defensie is te zwak om op de nul te spelen.”

De conclusie van Messoudi is dan ook zwaar. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat de spelers er zelf nog in geloven. Ze zijn er ook moedeloos van geworden. Die indruk geven ze mij toch.”