'Hasta la vista, Verminator': Thomas Vermaelen hangt voetbalschoenen definitief aan de haak en vervoegt staff Martinez

Op zijn 36ste houdt Thomas Vermaelen het voor bekeken als profvoetballer. De bikkelharde centrale verdediger gaat aan de slag als assistent van de Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

UPDATE 14u30: Het is officieel: Thomas Vermaelen gaat de technische staff van de Rode Duivels versterken.

Het was even schrikken vrijdagochtend. Diverse kranten pakten uit met het nieuws dat Thomas Vermaelen zou stoppen met voetballen. Wat later op dag werd het nieuws officieel. Via Twitter nam ook het account van de Rode Duivels afscheid van de voorbeeldprof. "Hasta la vista, Verminator."

Vermaelen zag zijn contract aflopen bij Vissel Kobe. Aan interesse was er geen gebrek, maar uiteindelijk kon de Antwerpenaar zich in geen enkel voorstel helemaal vinden. Vermaelen besloot daarom om per direct te stoppen als voetballer en aan de slag te gaan als assistent van Roberto Martinez.

Thomas Vermaelen voetbalde in zijn carrière voor topclubs als Ajax, Arsenal, Barcelona en AS Roma. Hij droeg bovendien 85 keer het shirt van de Rode Duivels. Doorheen zijn carrière werd Vermaelen, in zijn hoogdagen Europese top op zijn positie, al te vaak afgeremd door blessures.

Ondertussen wordt Vermaelen overspoeld door berichtjes van (voormalige) collega's. Onder meer Jan Vertonghen postte een foto van Vermaelen op Instagram: "Congrats on a massive career and see you soon, coach", schreef de recordinternational erbij.