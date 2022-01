OHL blijft op zoek naar nieuwe spits: transfer in plaats van huur van Lamkel Zé?

OH Leuven wil er graag nog een spits bij voor het tweede deel van het seizoen, maar liefst geen tijdelijke oplossing.

Marc Brys zou er bij OHL nog graag deze wintermercato een spits bijhalen. Hij gaf op zijn persconferentie zelf een (vage) update over de situatie.

“Het komt goed. Hij is komende, maar uiteraard hebben we er meer dan één in het vizier”, klonk het bij de trainer van OHL. “De spits die we nu nodig hebben moet meteen inzetbaar zijn. Eventueel kan er nog een profiel bijkomen in functie van volgend seizoen, maar dat is dan supplementair.”

Vraag is dan uiteraard of Didier Lamkel Zé in die omschrijving van Brys past. De trainer van OHL toonde zijn interesse in het enfant terrible van Antwerp.

Zoals Brys het nu omschrijft zou het niet om een uitleenbeurt, maar misschien wel over een definitieve transfer van Lamkel Zé kunnen gaan.