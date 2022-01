Wayne Rooney 'geflatteerd' door geruchten rond terugkeer naar ex-club

Wayne Rooney is dezer dagen aan de slag bij Derby County. De financieel noodlijdende club staat met het water aan de lippen. Derby begon met -21 punten aan het seizoen en staat dan ook logischerwijs op een degradatieplaats in The Championship.

Wayne Rooney (36) wordt over het Kanaal gelinkt aan een terugkeer naar Everton, de club waar hij als 16-jarige knaap debuteerde. Everton stuurde onlangs Rafael Benitez de laan uit. In afwachting van een nieuwe manager neemt Duncan Ferguson tijdelijk de honneurs waar. Op zijn perspraatje gaf Wayne Rooney aan dat Everton hem nog niet contacteerde. "Maar iedereen weet dat Everton de club is waar ik groot geworden ben. Het flatteert me dat ik genoemd wordt als potentiële manager. Everton weet dat ze me via mijn management kunnen contacteren", voegde Rooney daar koeltjes aan toe. Wayne Rooney maakt dit seizoen als manager indruk bij Derby County. De club staat op de rand van de afgrond en begon met -21 aan het seizoen. Dankzij een sterke reeks staat de ploeg van Wayne Rooney 'slechts' acht punten onder de degradatiestreep.