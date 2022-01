Dan toch nog spanning in Premier League? Zeldzaam puntenverlies voor KDB, die wel record breekt

In de Premier League sloot Kevin De Bruyne de voetbalzaterdag af met een wedstrijd op bezoek bij Southampton.

Manchester City kan de titel al een beetje ruiken na een erg goede paar laatste maanden, maar in Southampton ging het toch enigszins mis.

1-1

Walker-Peters bracht de thuisploeg snel op voorsprong tegen The Citizens, waar KDB de hele wedstrijd speelde.

Halfweg de tweede helft werd het nog 1-1 via Laporte, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. De assist van De Bruyne was al zijn 80e, waarmee hij nu ook Beckham passeert. Liverpool kan zondag tot op acht punten naderen in de stand.