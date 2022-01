"Farce rond Propere Handen is niet de druppel, maar vult nieuwe emmer": AA Gent heeft dringend werk aan de winkel

AA Gent trekt zaterdagavond naar Charleroi in een rechtstreeks duel om de vijfde plaats. Winst is een must in de strijd om de top-4 en play-off 1. Ondertussen beleefden de Buffalo's echter opnieuw een heel moeilijke week.

AA Gent heeft ooit heel diepe dalen gekend als ploeg, maar werd toen gered - onder meer door het jarenlange goede werk van huidige bazen De Witte en Louwagie. De supporters zijn hen daar ook zeer erkentelijk voor.

Toch neemt de laatste jaren de kritiek toe. De langverwachte eerste titel heeft de kritische zin zeker ook aangewakkerd, de verhuis van het knusse Ottenstadion naar de grote Ghelamco Arena evenzeer. Het is allemaal niet meer zo vrijblijvend.

© photonews

Vele dingen liepen goed, ook de voorbije jaren. Toch zijn er ook een aantal dingen verkeerd gelopen en de mankelieke communicatie naar de supporters zelf is ook al jaren een doorn in het oog van veel van die fans - toch nog steeds een belangrijke factor in het geheel.

De affaire Propere Handen, de aanpak rondom het coronavirus (en het al dan niet terugbetalen van abonnementen), de vele trainerswissels van de voorbije seizoenen, de zaak Mboyo die deze week een nieuw staartje kreeg, ...

Na 13 jaar @KAAGent -abonnee was ik eerder dit seizoen al afgehaakt, voornamelijk door de gebrekkige communicatie met supporters. De farce rond #properehanden is niet de druppel maar vult alvast een andere emmer. Nieuw en goed bestuur is noodzaal. Maak werk van opvolging!— Sioen (@SioenTheArtist) January 18, 2022

Voor velen is het genoeg geweest. Dat zij als supporters net dan vaak in de steek gelaten worden - communication is key - gaat er bij velen niet in. Al een tijdje is er #SOSGantoise en ondanks een aantal gesprekken met het bestuur is er nog geen nieuw elan.

Zelfs een gerespecteerd artiest en volbloed Gentenaar en Buffalofan als Sioen heeft er ondertussen genoeg van. Mogelijk volgen verschillende anderen nog in zijn spoor en dan is het tijd om toch eens diep na te denken.