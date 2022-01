Francis Vrancken en Walter Damen fileren rampseizoen Beerschot: "Sportieve cel en bestuur hebben fouten gemaakt"

Met wedstrijden tegen OHL, Seraing en Zulte Waregem staat Beerschot de komende week alweer voor de matchen van de waarheid. Wil de hekkensluiter zijn vel nog redden, dan moeten er dringend punten geoogst worden. In HLN doen voorzitter Francis Vrancken en ondervoorzitter Walter Damen hun verhaal.

"Het hakt er toch allemaal stevig in bij mij", geeft Damen toe. "Iedereen zag ons als achtste of negende voor aanvang van de competitie. Die nederlaag na nederlaag wegen op mijn gemoed én nachtrust."

"Machteloos? Nee, ik ben eerder ontgoocheld", aldus voorzitter Francis Vrancken. "We zijn ons wel bewust dat de sportieve cel en het bestuur fouten hebben gemaakt. De eerste maanden speelden we ook goede wedstrijden, maar in sommige matchen was het evenwicht zoek. Bovendien zijn we geteisterd door pech en blessures van Coulibaly, Sanusi en Noubissi."

Heel wat Beerschot-fans schuiven Jan Van Winckel de zwarte piet toe. Onterecht, klinkt het unisono bij Vrancken en Damen. Vrancken: "Hij verdient het niet hoe ze nu op hem roepen. Jan is ook architect van onze doorbraak naar 1A. Wij blijven een hecht team. Maar als je laatste staat, zoeken ze naar schuldigen."

Walter Damen: "Vorig jaar was Jan een held en nu is hij de antiheld. Hij is nog steeds dezelfde persoon met voetbalkennis en werkt keihard voor deze club."