Luka Elsner voor Standard-Club Brugge: "Wij kunnen het opnemen tegen de beste teams van de competitie zonder te blozen"

Zondag moet Standard het opnemen tegen Club Brugge. De Rouches hebben blijkbaar wel vertrouwen getankt na dat late punt tegen Anderlecht. Luka Elsner kijkt er zonder schrik naar uit.

"Er is een evolutie op vlak van groepscohesie en mentaliteit. Dat werd tegen Anderlecht bevestigd met ook een goeie verdedigende prestatie. Er zit een goede dynamiek in, maar we moeten nog veel beter doen in balbezit", aldus Luka Elsner op zijn persconferentie.

Standard wil zondag graag bevestigen tegen Club Brugge. "Ik vond Brugge erg ijverig tegen STVV. Ze controleerden de wedstrijd perfect zonder zichzelf te overtreffen. Ik heb hun wintervoorbereiding gezien en ik zag dat er andere systemen waren gebruikt. Als we kijken naar de geschiedenis van Alfred Schreuder als T1 zie ik dat hij veel verschillende systemen heeft gebruikt, dus ik verwacht een verrassing met betrekking tot de posities. Club is erg sterk, gevaarlijk, serieus en goed in controle."

In de heenmatch werd het al eens 2-2. "Als we naar de tweede helft kijken, hadden we dichter bij een overwinning dan een nederlaag kunnen staan. Dit is een wedstrijd om te laten zien dat we het kunnen opnemen tegen de beste teams in de competitie zonder blozen en zonder het hoofd te laten zakken", besloot Elsner.