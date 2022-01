Ontgoocheling na puntenverlies: "Misschien beste 25 minuten van ons seizoen"

KV Kortrijk speelde een goede wedstrijd tegen KAS Eupen, maar liet het na om de kansen af te maken. En dat kostte uiteindelijk punten.

"Misschien spelen we wel onze 25 beste minuten van het seizoen", vond verdediger Rougeaux van KV Kortrijk.

"Maar jammer genoeg grijpen we de kansen die we hadden niet om de tegenstander af te straffen. We hebben getoond dat we wilden winnen."

Domper

Kristof D'Haene zag het ook scherp: "Misschien hadden we een beetje schrik na het tegendoelpunt, maar ze hadden maar één kans in de eerste helft."

"Het was een domper, want we lagen boven. We hadden er nog over moeten gaan, maar dat is niet gelukt jammer genoeg."